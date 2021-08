Nella notte tra martedì e mercoledì una giovane di 19 anni è stata soccorsa a Desio a seguito di un incidente stradale.

Incidente stradale nella notte a Desio: soccorsa una 19enne

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno alle due in via Sabotino. Il mezzo su cui viaggiava la 19enne, per cause ancora da chiarire, è finito contro un ostacolo all'altezza del civico 55.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno soccorso arrivati in codice giallo. La giovane, dopo gli accertamenti del caso, non ha avuto necessità del trasporto in ospedale.

Roncello, 77enne soccorso dopo una caduta

Nella serata di ieri invece segnaliamo la caduta di un 77enne in via Gramsci a Roncello. La chiamata al 118 è scattata intorno alle 23 e i volontari della Croce azzurra di Trezzo in breve tempo hanno raggiunto il 77enne. Anche in questo casi l'intervento si è concluso in posto.