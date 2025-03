Incidente stradale nelle Langhe, addio a Luciano Grimaldi

La Brianza e non solo piange Luciano Grimaldi, ex docente di lettere in pensione ed ex Dirigente sindacale della CGIL Scuola, scomparso sabato scorso in un incidente stradale avvenuto nelle Langhe, in Piemonte.

A darne il triste annuncio in queste ore è stata la FLC Cgil, Federazione Lavoratori della Conoscenza della Cgil.

"In una strada delle tue amate langhe sei partito per l'altro mondo. Non quello che volevamo costruire in questo mondo, il mondo dei giusti. Quello che forse non esiste, ma che per te dovrebbe esistere. Come luogo della bontà, della gentilezza e degli eguali felici. Perché sei stato un uomo buono - è il ricordo della FLC CGIL - perché per essere un grande sindacalista quale eri bisogna essere prima di tutto un essere capace di amare. Amare così tanto l'umanità da odiare senza quartiere e senza astio l'ingiustizia e la sopraffazione, piccola o grande che sia. "Grande compagno, con incarichi territoriali e regionali, Luciano Grimaldi fino all’ultimo non ha fatto mancare la sua preziosa collaborazione anche in questa ultima campagna elettorale RSU. Tutta la FLC CGIL lo saluta e si stringe con un caloroso abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici".

Luciano Grimaldi era nato a La Morra, in provincia di Cuneo, il 3 Settembre 1948, ma risiedeva in Brianza. Oltre ad essere stato docente di lettere, in passato era stato dirigente sindacale della Cgil Scuola, in particolare segretario a Monza e poi segretario provinciale negli anni '90. Dal 2006 era segretario della FLC Cgil Lombardia. Grimaldi è stato anche fondatore e volontario dell'Associazione "NonUnoDiMeno" contro la dispersione scolastica.

I funerali

I funerali saranno celebrati giovedì 20 marzo 2025 alle ore 11 nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Verano Brianza.