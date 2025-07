Problemi alla circolazione

Due le persone soccorse, un 20enne e un54enne. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia

Intervento di ambulanza, automedica e Polizia locale nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, ad Agrate Brianza, lungo la Sp13 per un incidente stradale.

Incidente stradale sulla Sp13, coinvolte un'auto e una moto

Il sinistro ha coinvolto un'auto e una moto ed è avvenuto poco prima delle 15.30. La dinamica al momento non è chiara: quel che è certo è che sono due le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica, un 20enne e un 54enne. La macchina dei soccorsi si è messa in moto subito dopo la telefonata al numero di emergenza e sul posto si sono portate due ambulanze e un'automedica in codice rosso.

Fortunatamente, dopo le prime valutazioni sanitarie sul posto, le condizioni delle due persone soccorse sono apparse meno gravi: i soccorritori hanno infatti provveduto al trasporto in ospedale in codice giallo e verde.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia locale di Agrate che hanno provveduto ai rilievi di rito utili per fare chiarezza in merito alla dinamica dello scontro.

Lunghe code

Scontro che ha determinato anche disagi al traffico: si registrano infatti code in entrambi i sensi di marcia. Per chi viene da Pessano non è possibile proseguire sulla provinciale ma all’altezza di del campo sportivo di Agrate è obbligatorio svoltare a destra per il centro di Agrate.