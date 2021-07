Incidente sul curvone di Briosco, traffico in tilt sulla Valassina

Un incidente all'altezza del "curvone" di Briosco sta mandando in tilt il traffico lungo la Valassina, in direzione Lecco.

Incidente sui "curvoni"

L'incidente si è verificato alle 18,15, nel tratto della Valassina compreso tra l'uscita per Giussano e quella di Briosco, all'altezza dei noti "curvoni". Due le auto coinvolte. Sul posto sono giunti l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, attivata in codice giallo in soccorso di una bambina di 10 anni. Al lavoro anche gli agenti della Polizia stradale di Milano.

Lunghe code sulla Valassina

Le auto incidentate, pesantemente danneggiate nello scontro, occupano ambedue le corsie di marcia: il traffico è quindi difficoltoso, consentito nell'unico corridoio rimasto libero. Lunga la coda che si è formata sia sulla Valassina che fuori, a partire da Giussano dove diversi mezzi sono usciti per bypassare il sinistro, rimanendo però di nuovo "incastrati".