Incidente sul curvone di Carate: arrivano ambulanza e Vigili del fuoco

Ennesimo incidente sul curvone di Carate lungo viale Trento Trieste, poco prima del ponte. Sul posto sono intervenuti ambulanza, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Incidente a Carate

L’incidente sul curvone di Carate si è verificato poco dopo le 11. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza alla guida dell’auto che è finita fuori strada c’era un giovane di 27 anni. Dopo la chiamata al 118, in poco tempo sono arrivati sul posto i volontari della Croce verde di Lissone e i Vigili del fuoco. I soccorsi sono arrivati in viale Trento e Trieste in codice rosso: fortunatamente il 27enne è rimasto praticamente illeso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno per i rilievi del caso.

