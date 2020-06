Incidente sul lavoro a Biassono: grave 48enne

Incidente sul lavoro questa mattina in una ditta di Biassono: grave un uomo di 48 anni portato in codice rosso in ospedale

Aggiornamento delle 11.30

L’incidente sul lavoro è avvenuto all’interno della ditta Italian Bed di via Friuli. P.V., uomo di 48 anni, si è tagliato il dorso della mano con una sega circolare, procurandosi una ferita molto profonda. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale con il comandante Francesco Farina e l’Ats.

L’ìnfortunio sul lavoro, sulla cui dinamica sta indagando la Polizia Locale di Biassono, è avvenuto poco prima delle 10 in una ditta di via Fiuli. A essere coinvolto un uomo di 48 anni. Inizialmente le sue condizioni non parevano gravi tanto che l’allarme è scattato in codice giallo (medià gravità) e sul posto è giunta un’ambulanza della Croce verde di Lissone. Con il passare dei minuti però le condizioni dell’uomo sono peggiorate ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza

