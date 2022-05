Agrate

Feriti due operai impegnati all'interno di un'area di cantiere: gravi le condizioni di un 24enne

Grande paura per un incidente sul lavoro che questo pomeriggio, giovedì 12 maggio, ha coinvolto due uomini rimasti feriti in un'area di cantiere della "ST Microelectronics" situata al confine tra Agrate Caponago: in questi minuti è intervenuto anche l'elisoccorso.

Incidente sul lavoro alla "ST", arriva anche l'elisoccorso

L'allarme è scattato poco dopo le 14. Stando alle informazioni diramate dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza i feriti sarebbero due: un operaio di 24 anni e un collega di 35, entrambi elettricisti ed extracomunitari. Da una prima ricostruzione pare che il più giovane dei due sia stato raggiunto al volto da una fiammata partita da un impianto elettrico. Subito è il sistema antincendio, ma qualcosa non ha funzionato a dovere e l'acqua, divenuta bollente a contatto con il fuoco, ha provocato ulteriori ustioni ai due operai. Oltre a un'ambulanza e a un'automedica, sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso.

Grave il più giovane

A destare maggior preoccupazione sono le condizioni del 24enne residente a Monza, trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano a bordo dell'ambulanza. Nonostante le ustioni subite, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il collega 35enne, invece, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate.

Cantiere sgomberato

Come detto, l'incidente è avvenuto all'interno di un'area di cantiere dove nel prossimo futuro sorgerà un ulteriore stabilimento della "ST". L'intera zona è stata sgomberata e tutti gli operai sono stati invitati a lasciare il reparto per facilitare le operazioni di soccorso. Sul posto anche i Vigili urbani di Agrate e Caponago, i Vigili del Fuoco e il personale di Ats.