Incidente sul lavoro, due operai cadono da oltre 5 metri di altezza: uno di loro ricoverato in codice rosso

Attimi di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio 2026 ad Arcore, all’interno di un’azienda di via Belvedere, nella zona industriale quasi al confine con Vimercate e Villasanta.
Due operai, rispettivamente di 25 e 49 anni, mentre si trovavano ad una altezza di circa 5 metri da terra, hanno perso l’equilibrio e sono caduti al suolo, riportando gravi ferite agli arti inferiori e alla schiena.
La macchina dei soccorsi
Immediatamente sono scattati i soccorsi avvisati dai colleghi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, quattro agenti della Polizia locale di Arcore (con loro anche il comandante Mario Nappi) e i funzionari di Ats.
Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che i due operai si trovavano sul tetto di un prefabbricato e stavano montando una tenda quando sono caduti. Un 49enne ha riportato un trauma alla schiena e ad una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano a bordo dell’elisoccorso. Invece il collega, un 25enne, ha riportato un trauma ad una gamba ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza.