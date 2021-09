Incidente sul lavoro: ferita una donna, arriva l'elisoccorso

Incidente sul lavoro, ferita una donna. Sul posto anche l'elisoccorso.

A Sulbiate, sul posto l'elisoccorso

E' accaduto poco prima delle 12 di oggi, giovedì 9 settembre, a Sulbiate. L'allarme è scattato in una ditta al civico 40 di via delle Industrie. Sul posto in un primo momento si sono portate, insieme alla Polizia locale e ai Carabinieri, un'automedica e un'ambulanza di Avps di Vimercate che ha soccorso la donna, di 39 anni, in codice giallo. Successivamente però è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso atterrato nei pressi dell'azienda.

Nei minuti successivi le condizioni della donna, ferita ad una gamba, sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento, ma ne è stato disposto lo stesso il trasporto in elicottero. La 39enne è stata trasferita all'ospedale di Vimercate.