L'incidente questa mattina in una ditta di Usmate. L'uomo ha riportato un grave trauma ad un arto superiore

Ancora un grave infortunio sul lavoro in Brianza, teatro nelle ultime settimane di diversi incidenti.

Incidente sul lavoro, ferito gravemente un 34enne

L’infortunio è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 presso la Eur Acciai, Azienda specializzata nella commercializzazione di Prodotti Piani (Lamiere – Coils – Nastri), che ha sede ad Usmate Velate.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con precisione ma, secondo le prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 34 anni sarebbe rimasto gravemente ferito ad un arto superiore mentre stava lavorando con un macchinario di produzione.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica in codice rosso, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i tecnici di Ats Brianza per le verifiche del caso.

Il 34enne, dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, è stato trasportato al San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso.