Incidente sul lavoro, muore 44enne FOTO VIDEO

Incidente sul lavoro, muore 44enne. Una nuova vittima sul posto di lavoro. L’ennesima tragedia si è consumata all’alba di oggi, sabato, a Bellusco.

Caduto in un forno

A perdere la vita è stato un operaio di 44 anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto in un forno all’interno della ditta Zincol Lombarda per cui lavorava, in via Adda, lungo la Sp2.

A dare l’allarme sono stati i colleghi. In pochi minuti sul posto si sono portati i carabinieri, i Vigili del fuoco di Monza, un’ambulanza in codice rosso di Avps Vimercate e l’elisoccorso alzatosi in volo da Como.

Inutili i soccorsi

Purtroppo ai soccorritori è apparso subito chiaro che per il 44enne non c’era più nulla da fare. E’ stato quindi dichiarato il decesso. Da chiarire ancora l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Nel 2018 un’altra tragedia simile a Bellusco

Meno di due anni fa un’altra tragedia simile a Bellusco. Ad aprile 2018 in una ditta aveva perso la vita un 42enne.

