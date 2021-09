Incidente sul lavoro, operaio in prognosi riservata

Gravissimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 settembre, a Inverigo. Un 46enne di Nova Milanese è ora ricoverato in prognosi riservata al San'Anna di Como.

Incidente sul lavoro a Inverigo, in ospedale un 56enne di Nova

Secondo quanto riportato dai colleghi di PrimaComo.it, l'infortunio è avvenuto a Inverigo, in via Valsorda 5, dove sorge l'azienda Italgard. Qui sono intervenuti un'ambulanza, l'automedica e anche l'elisoccorso da Bergamo. Soccorso un uomo di 46 anni, Saverio Guerra, residente a Nova Milanese che ha riportato un trauma da schiacciamento ed è andato in arresto cardio circolatorio.

Dopo l'intervento dei sanitari è stato trasportato in codice rosso al Sant'Anna di Como. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e attualmente la prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco, Ats Insubria e i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione dell'accaduto.