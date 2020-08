Incidente sulla A4: sul posto Vigili del Fuoco e quattro mezzi di soccorso. Lo scontro tra auto e moto è avvenuto nel tratto compreso tra l’uscita di Cavenago e quella di Trezzo.

Dinamica da chiarire

Un grosso sinistro si è verificato intorno alle 14.45 lungo l’autostrada Milano-Venezia nel tratto compreso tra il casello di Trezzo sull’Adda e quello di Cambiago/Cavenago. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per prestare soccorso ai conducenti dei veicoli coinvolti. Attivata anche l’automedica da Bergamo e tre ambulanze per eventuali feriti. Il sistema Areu emergenza e urgenza dà l’intervento in codice giallo. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma al momento sembrano siano tre le persone coinvolte: una donna di 45 anni e due uomini, di 53 e 54 anni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

