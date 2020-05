Incidente sulla Monza -Saronno: ferito un motociclista. L’uomo, 46 anni, è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice giallo.

In base a quanto è stato possibile ricostruire l’incidente si è verificato intorno alle 16.20 all’altezza di Varedo, sulla Monza Saronno, in direzione Monza. Coinvolto un 46enne residente a Bovisio Masciago che, in sella ad una due ruote, avrebbe tentato un sorpasso azzardato. Poi, nel tentativo di evitare un’auto che stava sopraggiungendo in direzione opposta, avrebbe deviato la corsa finendo ai lati della strada.

I soccorsi

Inizialmente le condizioni dell’uomo sono sembrate particolarmente critiche tanto che sul posto sono arrivati i soccorritori di Cesano in codice rosso insieme all’automedica, alla Polizia locale e ai Carabinieri. Fortunatamente dopo i primi accertamenti le condizioni del 46enne sono apparse meno gravi e l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale per ulteriori approfondimenti.

