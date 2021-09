Incidente sulla Nazionale a Lentate, investita una donna

Incidente sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, investita una donna di 71 anni.

Incidente a Lentate

Il sinistro è avvenuto mercoledì, 8 settembre 2021, intorno alle 21.30 all'altezza di via Scultori del legno. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto, seguito del quale ad avere la peggio è stata una 71enne.

Sul posto ambulanza e Carabinieri

Sul posto si sono portate un'ambulanza di Avis Meda e un'automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, le cui condizioni fortunatamente non erano serie. E' stata trasferita in codice verde all'ospedale di Desio. Sulla Nazionale anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi di rito.