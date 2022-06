Incidente sulla Nazionale dei Giovi: auto sfonda una recinzione e si ribalta

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, a Cesano Maderno sulla Nazionale dei Giovi, all'incrocio con via Calabria in direzione Bovisio Masciago.

Ribaltamento sulla Nazionale dei Giovi: soccorse due persone

Erano circa le 14 quando un uomo di 59 anni e una donna 58 si trovavano a bordo di un'autovettura che per cause ancora in corso d'accertamento è finita fuori strada. la macchina ha sfondato la recinzione di una proprietà e si è infine ribaltata.

Immediato l'intervento di soccorso che è scattato in codice rosso e che ha visto precipitarsi sul posto due ambulanze - provenienti da Seveso e Lissone - l'automedica e i Vigili del fuoco. Questi ultimi intervenuti con due mezzi - l'autopompa proveniente dal distaccamento di Desio e il modulo di supporto arrivato da Lissone.

I soccorritori hanno subito prestato le prime cure mediche ai due occupanti dell'auto: le loro condizioni sono state giudicate gravi ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Entrambi sono stati trasportato in ospedale a Desio in codice giallo. I rilievi del sinistro invece sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Cesano Maderno.