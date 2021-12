Incidente sulla rotatoria, investito un ciclista

Verano Brianza

Il 56enne stava attraversando la rotatoria di via Sauro, davanti al nuovo discount

E' finito a terra, per fortuna senza gravi conseguenze, un 56enne che a bordo della sua bici stava attraversando la rotatoria lungo la via che da Verano porta a Robbiano.

In via Sauro

Incidente questa mattina, venerdì 3 dicembre, attorno alle 8.30 in via Sauro, all'altezza della rotatoria davanti al discount Lidl, poco prima dell'ingresso in Valassina. Un 56enne, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto, una Citroen, che stava attraversando il nuovo rondò. Il ciclista finito a terra, dopo l'urto con l'auto.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati l'ambulanza del Soccorso Seregno e gli agenti della Polizia locale di Verano, che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Il ciclista è stato immediatamente soccorso e caricato sulla barella, per poi essere trasportato in codice verde all'ospedale. Fortunatamente le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto si pensasse all'inizio.