Incidente sulla Sp13 nella notte, coinvolto anche un mezzo pesante

Incidente sulla Sp13 nella notte appena trascorsa. Il sinistro è avvenuto in territorio di Agrate Brianza: una donna di 30 anni è finita in ospedale.

Incidente sulla Sp13 nella notte

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza erano quasi le 4.30 si è verificato il sinistro che ha coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto si sono portati i volontari di Avps Vimercate, l'automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Gli operatori sanitari hanno soccorso una donna di 30 anni, fortunatamente risultata in buone condizioni generali e poi trasportata in ospedale a Vimercate in codice verde.

Ieri sera una caduta e e un incidente

Nella tarda serata di ieri altri due interventi di soccorso. A Meda i volontari locale sono intervenuti poco prima delle 23 in via 3 Venezie per una caduta che ha visto coinvolto un 60enne, trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Si è invece concluso sul posto l'intervento di soccorso avvenuto poco dopo le 22.30 a Muggiò, in via Monte Grappa. Qui, per cause ancora da chiarire, un mezzo sarebbe finito contro un ostacolo. Sul posto i volontari della Croce verde lissonese e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 36enne soccorso non ha avuto necessità del trasporto in Pronto soccorso.