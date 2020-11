Incidente sulla Sp2 Monza Trezzo: ferito un 66enne FOTO VIDEO

Un motociclista di 66 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa sera sulla Sp2 Monza Trezzo intorno alle 17.40. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia locale.

Incidente sulla Sp2 Monza Trezzo: ferito un 66enne

Soccorsi in codice rosso nella serata di oggi, venerdì 13 novembre, all’altezza della rotatoria tra la Sp2 Monza-Trezzo e la bananina di Vimercate. Qui, intorno alle 17.40 si è verificato un incidente la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Vimercate.

In base a quanto è stato possibile accertare il sinistro al momento vede coinvolto un 66enne. L’uomo stava percorrendo la Sp2 in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è finito a terra. Al momento non è escluso che ci sia stato anche un impatto con una vettura ma, come già detto, la dinamica precisa è al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Inizialmente infatti le condizioni del 66enne sono apparse critiche. Una volta prestate le prime cure sul posto l’allarme è rientrato e ora i soccorritori stanno operando in codice verde.

Non si registrano code, solo qualche rallentamento in prossimità della rotatoria.

