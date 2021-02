Incidente all’alba di oggi, sabato 6 febbraio, lungo la Statale 35, nel tratto compreso tra Cesano e Bovisio Masciago.

Incidente sulla SS35, soccorso un 54enne

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro, avvenuto alle 5.20 circa, ha coinvolto un mezzo finito contro un ostacolo. Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi: sul posto si sono portati i volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno per soccorrere il 54enne coinvolto. L’uomo, rimasto praticamente illeso, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Per accertare la dinamica del sinistro sono intervenuti sul posto gli agenti della Polstrada di Milano.

(foto archivio)