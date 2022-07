Incidente sulla Statale 36 fra due veicoli. Code in direzione Lecco

Un incidente avvenuto intorno alle 15 sulla Statale 36, tra le uscite di Desio e Seregno, ha causato rallentamenti in direzione Lecco.

Incidente sulla Statale 36, code in direzione Lecco

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza lo scontro ha coinvolto due veicoli in transito in direzione Nord, all'altezza della rampa di uscita di Seregno sud. La situazione è apparsa inizialmente molto seria, tanto che la macchina dei soccorsi si è messa in moto in codice rosso, quello di massima gravità. Fortunatamente invece poi l'allarme è rientrato.

I soccorsi in Superstrada

Nel dettaglio sono state soccorse quattro persone: un uomo di 33 anni e uno di 35, una donna di 48 e un uomo di 62 anni. Sul posto sono intervenute per i soccorsi tre ambulanze e un'automedica, oltre alla Polizia stradale di Milano e ai Vigili del fuoco con l'autopompa della caserma di Desio e il modulo di supporto dalla caserma di Lissone. Come dicevamo le persone soccorse non hanno riportato gravi conseguenze: le ambulanze sono infatti ripartite in codice verde verso gli ospedali della zona. Disagi invece per la circolazione che ha subito rallentamenti per diverso tempo in direzione Lecco.