Incidente sulla Statale 36 tra un'auto e un mezzo pesante: ferita una 47enne

Incidente questa mattina, martedì 3 gennaio, sulla Statale 36 in direzione Milano.

Incidente sulla Statale 36

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 nel tratto compreso tra Lissone e Desio e ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante che, per cause ancora in corso d'accertamento, sono entrati in collisione.

Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno Soccorso e gli agenti della Polizia stradale di Milano.

I soccorsi

Gli operatori sanitari si sono subito concentrati sulle condizioni di una donna di 47 anni, le cui condizioni inizialmente erano apparse particolarmente critiche. Allarme fortunatamente rientrato dopo le prime valutazioni mediche sul posto: la 47enne infatti è stata trasportata in ospedale in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi del sinistro invece sono stati affidati agli agenti della Polstrada.

Rallentamenti

Da segnalare anche alcune ripercussioni sul traffico in direzione Milano, con rallentamenti per circa un'ora. La viabilità è poi tornata alla normalità.