Incidente sulla Statale 36, traffico difficoltoso verso Milano

Un incidente stradale con coinvolti due automobili sta praticamente paralizzando il traffico sulla Statale 36 in direzione Milano.

Il sinistro è avvenuto stamattina, domenica 20 novembre, poco prima delle 9, all'altezza dello svincolo Lissone Ovest/ Desio Sud in direzione Milano ma ci sono ancora forti ripercussioni sul traffico veicolare.

Sul posto ambulanza, carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco

Sul luogo dell'incidente, che ha visto coinvolta una vettura, sono subito accorsi la Polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118.

I feriti sono due donne, che viaggiavano sulle loro automobili, rispettivamente di 25 e 49 anni, che si sono scontrate. La dinamica dell'incidente e l'accertamento delle eventuali responsabilità sono ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine.

I soccorsi

La chiamata al 118 è scattata immediatamente in codice giallo e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto, dicevamo, una ambulanza. Dopo l'arrivo, i sanitari hanno effettuato i primi accertamenti medici. Al termine le condizioni più critiche sono apparse quelle del conducente di uno dei due mezzi, una donna di 25 anni, che è stata trasportata in codice giallo, dunque non in pericolo di vita, all'ospedale San Gerardo di Monza.