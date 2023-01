Incidente sulla Valassina a Desio, coinvolti tre veicoli

Un incidente si è verificato sulla Valassina, tra le uscite di Desio e Lissone, intorno alle 9.30 di oggi, domenica 23 gennaio 2023.

Incidente sulla Valassina a Desio

In base a quanto è stato possibile ricostruire, sarebbero tre i veicoli coinvolti all'altezza dell'uscita di Desio, in direzione sud. Ferito, fortunatamente non in modo serio, un uomo di cinquant'anni, che è stato trasferito in codice verde all'ospedale.

Ristretta la carreggiata, si passa sulla corsia di sorpasso

A causa dell'incidente, sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente attivo un restringimento della carreggiata in direzione Milano al km 15,900. Al momento si transita sulla corsia di sorpasso, mentre sono temporaneamente chiuse le corsie di marcia e centrale. La regolare circolazione sarà ripristinata il prima possibile, una volta rimossi i mezzi incidentati. Sul posto, per i rilievi di rito, la Polizia stradale.