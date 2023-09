Incidente sulla Valassina: dieci persone coinvolte e traffico in tilt

Traffico in tilt questa mattina, sabato 30 settembre, lungo la Valassina, in direzione Lecco, per un doppio incidente. Coinvolte cinque auto e dieci persone, tra le quali tre bambini da 1 a 4 anni.

Incidente a Capriano

E' successo intorno alle 11,30, all'altezza di Capriano, frazione di Briosco. Sul posto diversi mezzi di soccorso: l'ambulanza di Sos Lurago d'Erba, l'automedica, l'autopompa del distaccamento dei Vigili del fuoco di Desio insieme al carro fiamma - appositamene attrezzato per intevenire in caso di incidenti stradali - dei colleghi di Lissone. Al lavoro anche gli agenti della Polizia stradale e i tecnici Anas.

Traffico in tilt

Pesanti le ricadute sul traffico lungo la Ss36; fortunatamente nessuna delle dieci persone coinvolte è rimasta ferita gravemente.