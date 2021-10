Incidente sull'A4 a Trezzo sull'Adda. Motociclisti soccorsi in codice rosso

Traffico in tilt

Lunghe code a seguito di un sinistro che ha visto coinvolto una moto.

Lunghe code sull'A4 nel tratto compreso tra Cavenago e Trezzo sull'Adda per un incidente avvenuto poco dopo le undici. Intervento in codice rosso per soccorrere due persone.

Incidente sull'A4 a Trezzo sull'Adda

Oggi, sabato 2 ottobre 2021, due ambulanze e l'elisoccorso sono state inviate sull'Autostrada A4 Milano Venezia all'altezza del tratto compreso tra l'uscita di Cavenago Brianza e quella di Trezzo. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza, sarebbe occorso un incidente che ha visto coinvolta una motocicletta. Due le persone ferite, entrambe soccorse in codice rosso.

Lunghe code

Il traffico sull'A4 è completamente in tilt, come segnalato anche da Autostrade per l'Italia: la strada è stata interdetta per permettere le operazioni di soccorso. La coda comincia già prima del casello di Cavenago e continua sino al luogo del sinistro. Anche nell'altra carreggiata si segnalano rallentamenti dovuti ai curiosi.