Incidente sull'A4 con elisoccorso: code in direzione Torino

Oggi, giovedì 8 luglio 2021, si è verificato un incidente sull'A4, nel tratto compreso tra Trezzo sull'Adda e Cambiago. E' atterrato l'elisoccorso e il traffico nella corsia in direzione Torino è bloccato.

Elisoccorso sull'A4 per un incidente

Poco prima delle 15 si è verificato un incidente lungo l'A4, in territorio di Cambiago. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, un mezzo con due persone a bordo sarebbe entrato in contatto con le barriere che delimitano la carreggiata in direzione Torino. Sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso, partiti entrambi in codice giallo.

Code in direzione Torino: cercare alternative

Il traffico delle corsie in direzione Torino è paralizzato. Autostrade per l'Italia ha comunicato che la coda ha già raggiunto i quattro chilometri. L'indicazione è quindi di cercare percorsi alternativi in attesa che vengano rimossi i detriti e il mezzo incidentato. L'intervento è ora passato in codice verde e i due feriti, un uomo di 40 anni e una donna di 36, non sono quindi in gravi condizioni