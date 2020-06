Incidente tra auto: cinque persone coinvolte SIRENE DI NOTTE

Incidente tra auto pochi minuti prima di mezzanotte a Usmate con Velate. Il sinistro è avvenuto in via Manara e ha coinvolto cinque persone.

Incidente tra auto: cinque persone coinvolte

La chiamata al 112 è arrivata alle 23.52. Sul posto si sono portate due ambulanze, provenienti da Villasanta e da Vimercate, oltre ai Carabinieri. L’incidente, come detto, ha visto coinvolte cinque persone: due uomini di 50 e 55 anni, una donna di 56 e due bambini di 10 e 11 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Dopo le cure sul posto le ambulanze sono ripartite in codice verde verso l’ospedale San Gerardo e l’ospedale di Vimercate.

Nella serata di ieri segnaliamo anche l’intervento dei volontari della Croce rossa di Monza e Brianza per un 74enne cauto in via Arosio a Monza. Anche in questo caso fortunatamente l’uomo ha riportato solo qualche contusione ed è stato trasportato al San Gerardo in codice verde.

