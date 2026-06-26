Incidente tra auto e moto alla rotatoria. E’ successo ieri, giovedì, in corso Milano: in ospedale un centauro di 25 anni. Il giorno prima un altro motociclista era finito al San Gerardo
Due incidenti in 24 ore
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Secondo incidente tra auto e moto a Bovisio Masciago in meno di 24 ore: mercoledì pomeriggio un centauro di 56 anni residente a Solaro era finito al San Gerardo di Monza per le fratture riportate in seguito ad un incidente in via Foscolo. Ieri, giovedì, un motociclista di 25 anni, residente a Varedo, è rimasto ferito in un sinistro in corso Milano
L’incidente in corso Milano
Dalle ricostruzioni della Polizia Locale, alle 11,35 di ieri alla rotatoria tra la Nazionale dei Giovi e corso Milano, un’auto Renault Modus guidata da un limbiatese di 82 anni si è scontrato con una moto Yamaha condotta un ragazzo di 25 anni residente a Varedo.
La ricostruzione
Il motociclista arrivava da Varedo, ha percorso la rotatoria per fare inversione e tornare indietro. L’automobilista, che procedeva arrivando da Cesano Maderno in direzione sud, forse pensando che il motociclista potesse proseguire diritto, non ha dato la precedenza e l’ha investito. Il centauro è finito all’ospedale di Desio in codice giallo, per fortuna non in gravi condizioni. La Polizia locale si è occupata dei rilievi.
L’incidente di mercoledì
In seguito allo scontro tra auto e moto di mercoledì invece, il motociclista è finito contro la recinzione della ferrovia e l’ha abbattuta. Portato in ospedale in codice giallo con varie fratture varie, i medici gli hanno dato una prognosi di 30 giorni. La Polizia Locale ha multato entrambi i coinvolti, il conducente dell’auto per omessa precedenza (stava uscendo dal parcheggio del cimitero) e il motociclista per velocità elevata.