Incidente tra auto e moto, due 17enni finiscono in ospedale

Incidente tra auto e moto a Meda, due 17enni finiscono in ospedale.

Incidente in via Trieste a Meda

Intorno alle 19.50 di ieri, martedì 13 settembre 2022, a Meda, in via Trieste all’altezza di via dell’Artigianato, il motociclo Kavasaki Z 125 condotto da un 17enne di Cesano Maderno, con in sella come passeggero un coetaneo di Meda, è andato a tamponare l’autovettura Fiat Sedici condotta da una 51enne, anch’essa di Meda. Sul posto è intervenuta una gazzella del Radiomobile dei Carabinieri di Seregno. Secondo i primi accertamenti dei militari che hanno effettuato i rilievi, il motociclo non si sarebbe accorto che l’autovettura aveva rallentato per svoltare a sinistra e per tale ragione, pur tentando la frenata, non sarebbe riuscito a fermarsi e l’avrebbe tamponata sulla parte posteriore destra.

Due minorenni sono finiti in ospedale

Sul posto sono sopraggiunti anche i genitori dei minori. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 che ha provveduto a trasportare il conducente del motociclo all'ospedale di Desio in codice verde. Più serie le condizioni del passeggero medese, trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Illesa la donna alla guida della Fiat Sedici.