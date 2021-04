Incidente tra auto sulla Statale 36: soccorsi all’altezza di Giussano. Lo scontro in cui sono coinvolti almeno due mezzi, in direzione Milano.

Incidente tra auto sulla Statale 36

Due ambulanze, provenienti da Besana Brianza e Seregno, oltre all’automedica, i Vigili del Fuoco e e la Polizia Stradale sono intervenuti intorno alle 12.15 sulla Statale 36, all’altezza del tratto Verano Giussano – Verano Paina per un incidente che ha coinvolto due auto.

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, lo scontro si è verificato in direzione Milano. Quattro le persone coinvolte, tra cui un 22enne e un 38enne. Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro che ha richiesto l’intervento tempestivo di diversi mezzi di soccorso. Gli operatori del 118 stanno operando in questi minuti sul posto. L’intervento, inizialmente classificato in codice giallo, è stato derubricato in codice verde.

Possibili rallentamenti nella zona in prossimità dell’incidente

(foto archivio)