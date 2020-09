Incidente tra due auto a Meda: ferita una 29enne SIRENE DI NOTTE

Incidente tra due auto a Meda: ferita una 29enne. La giovane è stata portata all’ospedale di Desio in codice verde.

Un sono intervento di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Si tratta di un intervento dei volontari dell’Avis Meda che, poco dopo l’una, hanno soccorso una donna di 29 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale a Meda, in via Cadorna. In base a quanto diffuso di Areu si tratterebbe di uno scontro tra due auto. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno, per i rilievi del caso. La 29enne è stata trasportata in Pronto soccorso a Desio in codice verde.

