Incidente tra due auto, una persona liberata dai Vigili del Fuoco. Il sinistro ieri mattina, sabato, sulla Saronno-Monza, all'altezza di Varedo

Due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di ieri, sabato 14 settembre, in prossimità della rotatoria di via Pastrengo, a Varedo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Per cause in fase di accertamento, intorno alle 5.50 due veicoli sono entrati in collisione. Sono accorsi con l'autopompa i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Bovisio Masciago che hanno dovuto liberare una persona rimasta incarcerata togliendo la portiera.

I soccorsi

Per soccorrere i due feriti, ragazzo di 24 anni e una donna di 48, sono accorse due ambulanze e l'auto medica. Entrambi sono stati accompagnati al Pronto soccorso degli ospedali San Gerardo di Monza e Desio, in codice giallo. Presenti le forze dell'ordine per i rilievi del caso.