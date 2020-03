Incidente tra due veicoli una patente sequestrata. La Polizia locale sta verificando l’autenticità del documento del conducente di un autocarro

Sono in corso le verifiche della Polizia Locale sull’autenticità della patente di una autocarro Fiat Iveco che lunedì 2 marzo si è scontrato contro un’auto Bmw in via Monte Bianco a Limbiate. Nel tardo pomeriggio di lunedì, l’autocarro stava effettuando una manovra in retro marcia per uscire da un’area privata nei pressi della rotatoria dove passa il tram, quando ha urtato l’altro veicolo che procedeva su via Monte Bianco in direzione centro

Verifiche in corso sul documento

La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi del caso, ha controllato i documenti dei conducenti coinvolti. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno mosso dubbi sulla veridificità della patente del conducente dell’Iveco, un 41enne di nazionalità egiziana residente a Cesano Maderno. I vigili hanno quindi provveduto al sequestro penale del documento che è stato inviato alla Polizia Locale di Milano per essere opposto alle opportune verifiche