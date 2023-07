È temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS527 “Bustese” a causa di un incidente al avvenuto al chilometro 12,750, tra Limbiate e Solaro. Tre persone sono rimaste ferite.

Incidente tra Limbiate e Solaro: chiusa temporaneamente la "Bustese"

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

L'incidente, in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, lunedì 3 luglio, e ha coinvolto due auto. Nell'impatto tre persone sono rimaste ferite in modo serio: si tratta di una donna di 63 anni, di un uomo di 73 e di un ragazzo di 19.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. I feriti, una volta prestate le prime cure sul posto, sono stati tutti trasportati negli ospedali più vicini in codice giallo.