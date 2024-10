Pesanti ripercussioni sul traffico questa mattina in Tangenziale Est per un incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno tra le uscite di Vimercate Sud e Vimercate Centro, in direzione Lecco.

Incidente tra mezzi pesanti in Tangenziale Est

Il sinistro ha visto coinvolti tre mezzi pesanti che, per cause ancora in corso d'accertamento, sono entrati in collisione. Subito dopo l'incidente sul posto si sono portate le Forze dell'ordine per i rilievi del caso, un mezzo di soccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, e le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del fuoco.

A seguito dell'incidente una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata portata in ospedale in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico che è rimasto a lungo congestionato in direzione Lecco.