Incidente tra più mezzi a Lentate: diverse ambulanze sulla Nazionale dei Giovi

Incidente tra più mezzi sulla Nazionale dei Giovi a Lentate. Sul posto sono presenti diverse ambulanze, l’automedica e la Polizia locale. Cinque le persone soccorse.

Incidente tra più mezzi a Lentate

Quattro ambulanze, l’automedica e gli agenti della Polizia locale sono intervenuti questa mattina intorno alle 10 sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, all’altezza di via Como. Qui si è infatti verificato un incidente con quattro auto coinvolte. In base ad una prima ricostruzione si sarebbe verificato dapprima un frontale tra due auto e di seguito il coinvolgimento di altre due vetture che transitavano in quel momento. Per una dinamica precisa però occorrerà attendere la ricostruzione affidata agli agenti della Polizia locale di Lentate che stanno eseguendo i rilievi, supportati dai carabinieri di Meda.

La situazione dei feriti

In base alle informazioni diffuse da Areu al momento ci sarebbero cinque persone coinvolte, tra cui due donne di 42 e 61 anni e due anziani di 70 e 79 anni.

I soccorritori stanno operando in codice giallo quindi non dovrebbero esserci feriti in pericolo di vita. Probabili invece le ripercussioni sul traffico cittadino visto che via Como si trova proprio all’incrocio con la via Nazionale dei Giovi, che è chiusa nel tratto tra il punto vendita Chateau D’Ax e l’Iperal.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE

TORNA ALLA HOME