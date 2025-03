Incidente in Valassina, motociclista ferito

A Seregno incidente nella prima mattinata lungo il tratto urbano della Valassina in direzione Milano. Nella collisione fra un furgone e una moto il centauro è rimasto ferito.

Incidente in Valassina

Incidente lungo la carreggiata sud della Valassina nel tratto di Seregno, fra le uscite di San Salvatore e Seregno sud poco prima del confine con Lissone. Verso le 7.15 sono entrati in collisione un furgone di piccole dimensioni e una moto: il giovane alla guida della moto, un 28enne, è rimasto ferito. E' stato soccorso dal personale del 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Besana e trasportato in codice giallo all'ospedale di Carate Brianza. Illeso il conducente del mezzo aziendale.

Code e rallentamenti verso Monza

Sul posto è accorsa la Polizia Stradale per raccogliere le dichiarazioni dei coinvolti e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, per il quale in un primo momento i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Entrambi i veicoli erano fermi sulla corsia di emergenza. Per oltre un'ora code e rallentamenti sulla carreggiata sud della Superstrada 36 a causa della riduzione delle corsie di marcia per consentire i soccorsi del 118 e i rilievi della Polstrada. Molti automobilisti diretti verso Monza e Milano hanno lasciato il tratto urbano della Valassina, con ripercussioni sul traffico lungo la rete viaria urbana.