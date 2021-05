Diversi interventi di soccorso nella serata di ieri in Brianza per incidente a Concorezzo e Meda e per un’intossicazione etilica a Seregno.

Incidenti a Concorezzo e Meda, intossicazione a Seregno

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era circa mezzanotte quando i volontari di Avps Vimercate si sono portati sulla Sp3, all’altezza di Concorezzo, per un sinistro tra due auto. Coinvolte due persone: un 49enne e una donna di 50 anni. I soccorritori, dopo le cure sul posto, sono ripartiti in codice verde verso l’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Alle 21.30 invece, in via Piave a Meda, si è verificato un altro sinistro con un solo mezzo coinvolto che, per cause ancora da accertare, è finito contro un ostacolo. Soccorso un uomo di 43 anni, trasportato in codice verde all’Ospedale di Desio dai volontari di Seregno soccorso, mentre i Carabinieri della Compagnia di Seregno si sono occupati dei rilievi.

Infine segnaliamo, intorno alle 21, l’intervento di soccorso a Seregno per un 17enne che si è sentito male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente nulla di preoccupante: il ragazzo soccorso in via Umberto I è stato trasportato in ospedale in codice verde.