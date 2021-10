Sirene di notte

Soccorsi una 26enne e un uomo di 36 anni.

Notte tranquilla per i soccorritori mentre nella tarda serata di ieri, lunedì 4 ottobre, si sono verificati due incidenti a Lissone e Varedo.

Incidenti a Lissone e Varedo: due persone in ospedale

Poco dopo le 23 i soccorritori della Croce rossa di Varedo sono intervenuti in via Como dove poco prima, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un mezzo sarebbe finito contro un ostacolo. I volontari hanno prestato le prime cure ad una giovane di 26 anni che fortunatamente non ha riportato serie conseguenze ed è stata poi trasportata in codice verde all'ospedale di Paderno Dugnano. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

Intorno alle 23.20 un altro incidente a Lissone, in via Pietro da Lissone. In questo caso si è trattato di uno scontro tra due auto e ad avere bisogno di assistenza medica è stato un 36enne. Sul posto i volontari della Croce rossa di Monza e i Carabinieri della compagnia d Desio. Il 36enne è stato poi trasportato al Policlinico per ulteriori accertamenti.