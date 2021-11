Sirene di notte

Nottata tranquilla in Brianza mentre nella serata di ieri due persone sono finite in ospedale.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza non segnala interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Due invece gli incidenti avvenuti nella tarda serata di ieri, mercoledì.

Incidenti a Monza e Cesano: soccorse due persone

Poco dopo le 21 un giovane di 20 anni è stato soccorso a Cesano Maderno a seguito di un sinistro avvenuto su un mezzo di micro mobilità elettrico. Sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno Soccorso e i Carabinieri della Compagnia di Desio. La dinamica dell'incidente, avvenuto sulla Nazionale dei Giovani, all'altezza del civico 66, al momento non è chiara mentre Areu riferisce che il giovane è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde.

Intorno alle 22.30 un altro incidente, questa volta tra un'auto e una moto, si è verificato a Monza, in via Carlo Emanuele. Soccorsa una persona di 47 anni assistita sul posto dai volontari della Croce bianca di Biassono. Fortunatamente nulla di grave: dopo le cure sul posto l'ambulanza è ripartita verso il San Gerardo in codice verde. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Monza.