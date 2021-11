I soccorsi

Gli incidenti nella tarda serata di ieri, martedì 16 novembre.

Notte senza interventi di soccorso di rilievo quella appena trascorsa in Brianza. Sono due invece gli incidenti verificatisi nella tarda serata di ieri, ad Agrate e Monza.

Incidenti ad Agrate e Monza: soccorsi tre giovani

Quest'ultimo è avvenuto intorno alle 22 lungo corso Milano. Secondo quanto riferisce Areu avrebbe coinvolto due auto che si sarebbero scontrate all'altezza del civico 12. Sul posto un'ambulanza della croce rossa di Monza e gli agenti della Polizia locale. I soccorritori si sono concentrati sulle condizioni di un 19enne e di un 17enne, fortunatamente escludendo gravi conseguenze per entrambi. Il trasporto in ospedale è infatti avvenuto in codice verde.

Poco dopo invece un'ambulanza della Croce rossa di Villasanta ha raggiunto via Matteotti ad Agrate dove si è verificato uno scontro auto moto. Ad avere necessità di cure mediche è stato un 26enne, trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde. Rilievi affidati ai Carabinieri del gruppo compagnie Monza.