Incidenti, aggressioni e un ribaltamento: una notte agitata

In Brianza

Quasi tutti gli interventi hanno riguardato ragazzi giovani

Un ribaltamento, un paio di aggressioni e parecchi incidenti. Sono stati numerosi questa notte gli interventi dei soccorritori.

Tre incidenti

Tra le quattro e le cinque di questa notte, domenica 17 ottobre 2021, in Brianza sono stati ben tre gli incidenti. Il primo a Lissone, in viale Valassina 34 alle 3.56. Un 30enne è stato investito e trasportato al San Gerardo, ma con ferite lievi fortunatamente. Poco dopo alle 4.41, a Desio in corso Italia 90 un 32enne è rimasto coinvolto in un incidente contro ostacolo ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. E la stessa cosa è capitato anche nel tratto Verano-Paina-Carate della Statale 36 alle 4.51 (in quel caso è intervenuta la Polstrada e un 34enne coinvolto nel sinistro è finito in codice verde in ospedale. A chiudere gli incidenti notturni alle 5.08 sulla Milano-Meda nel tratto lentate Sud-Barlassina c'è stato un altro incidente contro ostacolo che ha coinvolto tre giovani di 19 anni. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Un ribaltamento

Secondo quanto riporta Areu, l'agenzia di emergenza urgenza regionale, alle 2.46 c'è stato invece un ribaltamento. In quel caso i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. La vettura su cui viaggiavano due ragazzi di 23 e 25 anni si è ribaltata nel tratto Verano-Piana-Giussano della Valassina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polstrada. I due giovani sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di Desio, ma in codice verde perché nel frattempo le loro condizioni non sembravano più preoccupanti.

Cinque intossicazioni etiliche

La nottata di Movida in Brianza ha visto andare in scena anche tre intossicazioni etiliche, una a Trezzo sull'Adda alle 2.11 (in via Donizetti) che ha coinvolto un 50enne, una a Monza in via Clementi alla 1.41 con il trasporto in ospedale di un 42enne e una a Meda alle 00.55 in via Cristoforo Colombo con un 44enne trasportato in ospedale. Infine alle 23.46 a Brugherio anche un ragazzino di 15 anni è finito al Pronto soccorso in codice verde, in questo caso in via 25 aprile. Subito a inizio serata, invece, in ospedale c'era finito anche un40enne che si è sentito male per il troppo alcool in via Brasca a Trezzo sull'Adda.

Due le aggressioni

E per concludere una notte a dir poco impegnativa per i soccorritori ci sono stati anche due eventi violenti. Il primo alle 22.58 a Meda in via Cristoforo Colombo con un 44enne trasportato in ospedale in codice verde (qui indagano i Carabinieri di Seregno). La seconda aggressione invece si è consumata qualche minuto dopo, alle 23.08, a Cesano Maderno in corso Libertà: in questo caso in ospedale ci è finita una 41enne. A far luce sulla vicenda saranno i Carabinieri di Desio.