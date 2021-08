Notte movimentata per i soccorritori brianzoli: diversi infatti gli interventi di soccorso effettuati nelle ultime.

Incidenti, cadute e intossicazioni nella notte

Andando a ripercorrere gli interventi delle ultime ore, poco dopo mezzanotte e mezza ambulanza, automedica e i Carabinieri della Compagnia di Desio si sono portati a Muggiò, in via Mazzini dove, per cause ancora da chiarire, una giovane di 21 anni è rimasta a terra a seguito di una caduta da moto. Le condizioni della ragazza, inizialmente apparse molto serie, dopo l'arrivo del personale sanitario sono parzialmente migliorate: la giovane è stata infatti trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Intossicazione etilica a Monza

Era circa mezzanotte e quaranta invece quando l'ambulanza della Croce rossa e gli agenti della Questura si sono portati in via Amati a Monza dove un uomo di 60 anni si è sentito male a seguito di un'intossicazione etilica. Le condizioni del 60enne, inizialmente apparse buone, sono peggiorate con il passare di minuti e l'ambulanza è ripartita verso il San Gerardo in codice giallo.

Diversi incidenti

Tre invece gli incidenti stradali che si sono verificati nella notte: a Meda, in via Lombardia, due persone sono finite in ospedale a seguito di uno scontro tra auto avvenuto intorno all'una. nessuno fortunatamente in gravi condizioni

Gli altri due sinistri sono avvenuti a Monza, rispettivamente in via Boito e in via Aliprandi. In entrambi i casi sul posto è intervenuta l'ambulanza, oltre agli agenti della Polizia locale di Monza. Gli interventi si sono conclusi con il trasporto dei feriti in ospedale in codice verde.

Caduta a Monza

Infine, sempre a Monza, segnaliamo l'intervento della Croce bianca di Brugherio per la caduta di una 45enne. I soccorsi sono stati allertati poco dopo l'una e subito si sono portati in via Curtatone. Le condizioni della donna sono state giudicate buone ma per accertamenti è stata trasportata in ospedale in codice verde.