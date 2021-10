Incidenti e infortuni: tre persone in ospedale

Sirene di notte

Nella notte scontro tra auto in via Borbazzi a Monza. Altri due giovani in ospedale dopo infortuni sportivi.

Incidente nella notte in via Borgazzi a Monza: due le persone soccorse a seguito dello scontro tra due auto.

Incidente nella notte a Monza

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno all'una e trenta ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Biassono che si sono accertati delle condizioni di un 27enne e di una persona di 43 anni. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i coinvolti: l'ambulanza è infatti ripartita verso il Policlinico di Monza in codice verde. I rilievi invece sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Monza.

Due infortuni sportivi

Nella tarda serata di ieri si segnalano anche due infortuni sportivi: si tratta di un 22enne infortunatosi in un impianto di via Cattaneo a Desio e poi trasportato in codice verde al Pronto Soccorso cittadino e di un 20enne soccorso nella struttura di via al Parco a Monza e poi portato al San Gerardo, in codice verde, per accertamenti.