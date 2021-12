Sirene di notte

Interventi di soccorso ad Arcore, Busnago e Monza.

Sono tre gli interventi di soccorso effettuati nella tarda serata di ieri in Brianza. Due per incidente e uno per intossicazione da alcol.

Incidenti e intossicazioni da alcol: tre persone in ospedale

Nel dettaglio poco prima di mezzanotte un uomo di 33 anni è stato soccorso a seguito di un incidente in bicicletta, classificato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, come caduta da bici. Sul posto, in via Casati ad Arcore, sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate che hanno fin da subito escluso gravi conseguenze per il 33enne. Dopo le cure sul posto l'uomo è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Un'ora prima, alle 22.46, è stata una donna di 46 anni ad avere necessità di assistenza medica a seguito di una intossicazione da alcol. La 46enne è stata soccorsa a Busnago, in via Italia, dall'ambulanza proveniente da Vimercate e dall'automedica. le sue condizioni sono invece apparse piuttosto serie tanto che è stata trasferita in ospedale a Vimercate in codice giallo.

Infine segnaliamo un incidente avvenuto sulla Statale 36, all'altezza della rampa di uscita di viale Elvezia a Monza, intorno alle 21.13. Coinvolto un 18enne assistito sul posto dall'ambulanza e poi trasportato in ospedale in codice verde. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Milano.