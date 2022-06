Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in provincia di Monza e Brianza.

Incidenti e intossicazioni: due persone soccorse nella notte

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza nel primo caso si è trattato di un intervento per incidente stradale lungo l'Autostrada A4, nel tratto compreso tra le uscite Cavenago/Cambiago e Trezzo. L'incidente avrebbe coinvolto un solo mezzo che, per motivi ancora da chiarire è finito contro un ostacolo mentre percorreva il tratto autostradale in direzione Venezia. Sul posto, poco dopo mezzanotte e mezza, sono intervenuti i volontari del soccorso di Vimercate che hanno prestato le prime cure ad un uomo di 41 anni le cui condizioni fortunatamente sono subito apparse buone. Il 41enne è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Più serie invece le condizioni del 53enne soccorso a Lissone poco prima delle tre a seguito di una intossicazione. La chiamata al numero di emergenza è giunta da via Micca e sul posto si sono subito portati i volontari di Seregno Soccorso. Il 53enne ha ricevuto le prime cure sanitarie sul posto e poi è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice giallo.

Incidente in Tangenziale

Nella serata di ieri infine segnaliamo un incidente stradale avvenuto in Tangenziale Est, nel tratto tra la Sp41 e l'uscita Vimercate Sud. Nel sinistro, la cui modalità ancora non è chiara, sono rimaste coinvolte tre persone: un 25enne, una 34enne e un uomo di 44 anni, nessuno dei quali ha riportato serie conseguenze.