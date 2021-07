Incidenti, intossicazioni e cadute nella notte

Diversi interventi di soccorso nella notte tra venerdì e oggi, sabato 24 luglio, in Brianza.

Incidenti e intossicazioni nella notte

Tra i più rilevanti segnaliamo la caduta di un 14enne intorno a mezzanotte e trenta a Monza, in via Cellini. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Biassono: il ragazzino, dopo le prime accurate cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale San Gerardo di Monza.

Intorno alle 2.30 invece i volontari della Croce verde di Lissone sono intervenuti a Biassono, sulla Sp 234, per un incidente tra due auto che ha visto coinvolte tre persone: due ragazzi di 28 e 29 anni e una donna di 34. Subito soccorsi dai volontari del 118 fortunatamente non hanno avuto necessità di trasporto in ospedale.

E' stato invece trasportato all'Ospedale di Vimercate in codice verde un 39enne che, dopo aver bevuto troppo, si è sentito male in strada a Bernareggio. A prestargli le prime cure sono stati i volontari di Avps Vimercate che lo hanno raggiunto in via Matteotti intorno alle 3.30. In un primo momento le condizioni del 39enne erano apparse abbastanza serie ma dopo l'arrivo dei soccorsi l'allarme è parzialmente rientrato.

Sempre nella notte, poco prima delle quattro, si è verificato un ribaltamento in via Pacinotti a Villasanta. Coinvolto un giovane di 28 anni rimasto praticamente illeso.

Soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo l'investimento di un ciclista a Seregno, in via Beato Angelico. Ferito, solo lievemente, un 29enne, trasportato all'Ospedale di Desio in codice verde dai volontari della Croce Rossa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno e gli agenti della Polizia locale.

Infine, intorno alle 21.30 un uomo di 60 anni è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta da moto avvenuta in via Indipendenza a Meda. Sul posto l'ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi. Il 60enne è stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.