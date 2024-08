Incidenti in 3D e verbali digitali: Polizia Locale di Meda sempre più tecnologica

Un tablet per rilevare gli incidenti in 3D e un sistema per la verbalizzazione digitale, ma anche due nuove moto che vanno a sostituire quelle precedenti. Il comando della Polizia Locale di Meda si è dotato di nuovi mezzi e strumentazione, diventando sempre più tecnologico.

Due nuove moto e nuovi strumenti per la Polizia Locale

Non solo le due ruote Benelli Trk, che hanno rimpiazzato le due moto in dotazione da diversi anni al comando di via Isonzo e necessitavano di essere sostituite, ma anche nuovi strumenti che vanno a supportare, rendendolo ancora più completo ed efficiente, il lavoro degli operatori. Il tutto per una spesa di circa 72mila euro.

Un sistema per rilevare gli incidenti in 3D

La new entry più significativa è indubbiamente il tablet che attraverso un sistema tecnologicamente avanzato consente di effettuare i rilievi dei sinistri e di sviluppare direttamente sul posto, in maniera tridimensionale, l’incidente stradale, effettuando digitalmente tutti gli accertamenti di rito.

«Si tratta di un tablet dotato di quattro obiettivi, con il quale l’operatore inquadra la scena dell’incidente da più angolazioni - spiega il sovrintendente esperto Salvatore Vecchio - Il sistema di rilevamento metrico tridimensionale memorizza la scena dell’incidente, acquisisce le immagini e tutta una serie di informazioni. Sostanzialmente il software elabora migliaia di punti e poi riproduce il sinistro in 3D».

"Un aiuto per ricostruire la dinamica"

Il tutto può essere scaricato in una seconda fase su pc, per consentire agli agenti di analizzare le immagini da più angolazioni, ruotandole e maneggiandole in modo da ottenere dati che aiutino a ricostruire nel modo più preciso possibile la dinamica. Non sarà più necessario prendere le misure con metro e bindella, il tablet rileva e «cattura» le distanze, la posizione dei veicoli e altri dati utili.

Verbali digitali

«Un’altra novità è il sistema per la verbalizzazione digitale, che consente di ridurre significativamente la produzione di carta quando si danno le multe - aggiungono il comandante Claudio Delpero e il vicecommissario Antonino Brasile - Invece del blocco tradizionale, gli agenti che devono elevare una sanzione useranno questo strumento per redigere il verbale e il tutto verrà stampato su una sorta di scontrino in cui sono riportate l’infrazione contestata e la relativa multa. Un altro passo verso una sempre maggiore digitalizzazione».