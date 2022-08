Tra la tarda serata di ieri, lunedì 1 agosto, e la notte si sono verificati due incidenti che hanno visto coinvolti un 19enne e un 14enne.

Incidenti in bicicletta: soccorsi due giovanissimi

Il più grave a Bovisio Masciago intorno alle 22 di ieri. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza un 14enne stava percorrendo in bicicletta via Matteotti quando, all'altezza del civico 4, è stato investito da un mezzo.

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi e le Forze dell'ordine: i volontari della Croce bianca di Seveso hanno subito prestato le prime cure al ragazzino per poi trasportarlo in codice giallo al San Gerardo di Monza. I Carabinieri della Compagnia di Desio invece hanno svolto tutti gli accertamenti e i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'incidente.

Intorno a mezzanotte e mezza invece un 19enne è stato soccorso a Nova Milanese per una caduta. Il ragazzo stava percorrendo via Diaz quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della due ruote finendo sull'asfalto. Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza che lo ha poi trasportato in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti.